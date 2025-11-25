Atalanta, cinque punti per i playoff. Dieci per arrivare dentro le prime otto

L'anno scorso l'Atalanta è stata straordinaria nel suo girone di Champions League, perdendo solamente una volta contro il Real Madrid. Poi pareggi contro Arsenal e Barcellona (quest'ultima fuori casa all'ultima), grandi vittorie con lo Stoccarda o lo Shakhtar Donetsk. Quest'anno è partita diversamente, con il 4-0 contro il Paris Saint Germain al Parco dei Principi - perdere ci poteva stare - e il pareggio contro lo Slavia Praga che fa il paio con quello con i Celtic di Glasgow nella scorsa annata. La vittoria di Marsiglia ha cambiato la visuale.

Quota ottavi

Serve non perderne neanche una, quasi certamente vincerne almeno tre. Perché l'anno scorso la quota era a 16, i nerazzurri ne hanno 7 e servono, appunto, almeno nove punti per arrivare nelle magnifiche otto. Non una situazione semplice, però ne basterebbero 4 o 5 per arrivare al venticinquesimo e replicare i playoff dell'anno scorso, magari con un risultato diverso.

Gli avversari

L'Eintracht Francoforte è gemellato con i tifosi nerazzurri, sarà una bella festa. Meno con il Chelsea campione del Mondo, seppur a Bergamo, così come la penultima con l'Athletic Club di Bilbao (messo maluccio in classifica). Infine l'Union Saint Gilloise: normalmente sarebbe un calendario abbastanza morbido per una Champions, ma quest'anno l'Atalanta è da testare, soprattutto con un nuovo tecnico come Palladino.

Le prossime partite

26/11 Eintracht Francoforte-Atalanta

09/12 Atalanta-Chelsea

21/10 Atalanta-Athletic Club

28/01 Union Saint Gilloise-Atalanta