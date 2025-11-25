Napoli, con un filotto si può pensare agli ottavi di Champions. 7 punti in 4 per i playoff

Quattro punti e quattro partite rimanenti. Il Napoli deve cambiare marcia per sperare di arrivare agli ottavi di Champions League. Perché finora il cammino non è stato all'altezza: con il Manchester City è arrivato uno stop tutto sommato preventivabile, ma il 6-2 contro il PSV Eindhoven ha rovinato tutto quanto, così come il pari contro l'Eintracht di Francoforte. Due squadre sulla carta inferiori e che hanno imbrigliato (e punito duramente) gli azzurri, addensando nubi sul futuro di Antonio Conte.

Quota ottavi

Bisognerebbe fare filotto per pensare di avere una possibilità di arrivare all'ottavo posto, sempre che la soglia non si alzi per effetto delle tante squadre tra i 12 e i 9 punti conquistati nelle prime quattro gare. Sono ben nove, il che può significare che arriveranno a una cifra decisamente alta, forse addirittura più di quella conquistata dall'Aston Villa un anno fa con 16.

Gli avversari

Non sono francamente irresistibili. Il Qarabag finora è una sorpresa con i suoi 7 punti conquistati, in positivo, mentre il Benfica - 10 dicembre all'Estadio Da Luz - lo è in negativo, nonostante la presenza di José Mourinho in panchina. Difficile climaticamente la trasferta di Copenaghen, mentre più facile con il Chelsea. Quattro vittorie sembrano molto difficili, sette punti per arrivare ai playoff sono il minimo.

Le prossime partite

25/11 Napoli-Qarabag

10/12 Benfica-Napoli

20/01 Copenaghen-Napoli

28/01 Napoli-Chelsea