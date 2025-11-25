Serie A, la Flop 11 della 12ª giornata: Calhanoglu da 4. Quanto Torino presente
Di seguito la Flop 11 della 12ª giornata di Serie A. La figuraccia del Torino è evidenziata anche nella formazione da incubo dell'ultimo turno, anche se la palma di peggiore va all'interista Hakan Calhanoglu, il cui rigore fallito è costato ai nerazzurri il derby. Serata no anche per l'atalantino Ahanor e per il genoano Norton-Cuffy, espulso nei minuti finali della partita contro il Cagliari. Questo il nostro 4-3-3:
Alberto Paleari - (Torino) 5
Brooke Norton-Cuffy - (Genoa) 4.5
Guillermo Maripan - (Torino) 5
Victor Nelsson - (Hellas Verona) 5
Honest Ahanor - (Atalanta) 4.5
Mandela Keita - (Parma) 5
Hakan Calhanoglu - (Inter) 4
Cesare Casadei - (Torino) 5
Cyril Ngonge - (Torino) 5
Ange-Yoan Bonny - (Inter) 5
Kenan Yildiz - (Juventus) 5
- - -
SERIE A - 12ª GIORNATA
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma 1-2
18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)
Cremonese - Roma 1-3
17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)
Lazio - Lecce 2-0
29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin
Inter - Milan 0-1
54' Pulisic
Torino - Como 1-5
36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)
Sassuolo - Pisa 2-2
4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)
CLASSIFICA
1. Roma 27
2. Milan 25
3. Napoli 25
4. Inter 24
5. Bologna 24
6. Como 21
7. Juventus 20
8. Lazio 18
9. Sassuolo 17
10. Udinese 15
11. Cremonese 14
12. Torino 14
13. Atalanta 13
14. Cagliari 11
15. Parma 11
16. Pisa 10
17. Lecce 10
18. Genoa 8
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 6
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)
3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)
Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)
Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)
Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)
Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)
Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)
Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)
