Live TMW Cremonese, Nicola: "Tifosi? Ci hanno caricati. Lotteremo per la salvezza"

20:03 – Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

21:09 - Comincia la conferenza stampa di Davide Nicola

Questo confronto con i tifosi quanto è stato fondamentale?

"Noi apprezziamo molto la carica che ci danno. I tifosi ci stanno aiutando e noi dobbiamo lottare fino alla fine. Il cammino dell'Atalanta dimostra la difficoltà di questo match. A me interessa vedere una squadra intensa dove però, in questa gara, potevamo aprire prima il match. Sono contento per Maleh e Thorsby che sono venuti con la giusta mentalità. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo cercando di non preoccuparci troppo di certe situazioni".

Scelta tecnica quella di lasciare Terracciano in panchina?

"Ha avuto un problema alla caviglia. Bisogna anche far rifiatare qualcuno per evitare di avere dei cali. Lui è entrato e ha dato il suo contributo, e io sono convinto che i giocatori abbiano le qualità per raggiungere l'obiettivo".

Che Cremonese dobbiamo aspettarci?

"Una Cremonese combattiva dove i nuovi acquisti ci hanno aiutato e ci aiuteranno. C'è bisogno ovviamente di migliorare certi aspetti: fare una partita intera con lo stesso modus operandi del secondo tempo può portare anche a concedere degli spazi".

La prudenza quanto può influenzare la gara?

"Questo inizio paradossalmente può renderti meno attento andando in ritardo in certe situazioni. Sicuramente è una considerazione interessante dove noi dobbiamo essere efficaci fin da subito. Gli avversari sono forti e per fare punti serve produrre gioco e ovviamente fare bene: stiamo prendendo goal evitabili e possiamo fare di più".

Che ne pensa di Vardy e Bonazzoli dopo stasera?

"Secondo me Federico ha recuperato un po' di più rispetto a Jamie anche se abbiamo bisogno anche di lui. Oggi l'Atalanta aveva una grande fisicità soprattutto in difesa. Dobbiamo utilizzare tutti i nostri giocatori a disposizione cercando di dosare anche le energia".

21:18 - Termina la conferenza stampa di Davide Nicola