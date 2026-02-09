Dov'è finita la rivelazione Cremonese? A Bergamo solo l'ultimo ko: dieci giornate da incubo

Il campo di Bergamo è complicato per tutti, ma per la Cremonese di Davide Nicola è anche quello della terza sconfitta consecutiva in Serie A. Un ko maturato con un finale rabbioso, e che tutto sommato non porta a una classifica preoccupante, dato il vantaggio di sei punti sulla Fiorentina terzultima. Ma che fotografa un andamento preoccupante.

Dieci giornate da incubo. La sconfitta con la Dea di Palladino non è infatti isolata, per nulla. A impressionare, in negativo, è il ruolino di marcia da metà dicembre a oggi: nelle ultime dieci giornate, infatti, la formazione grigiorossa ha ottenuto appena tre punti, figli di tre pareggi e ben sette sconfitti. Preoccupante anche il dato sulla differenza reti: in questo lasso di tempo, la squadra lombarda ha segnato appena tre gol (compreso quello di oggi), incassandone la bellezza di sedici.

Tutt’altra musica rispetto all’inizio di stagione. La Cremonese, capace di imporsi sul Milan a San Siro nella prima giornata di questo campionato, si era guadagnata in avvio il titolo di rivelazione stagionale. La squadra di Nicola, peraltro, sembrava aver già superato una prima mini crisi: alle tre sconfitte consecutive di inizio novembre (Juventus, Pisa e Roma) erano seguite infatti le due vittorie con Bologna e Lecce. Poi, appunto, uno sprofondo preoccupante, dato che la salvezza è tutto fuorché raggiunta.