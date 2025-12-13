Atalanta, De Ketelaere: "Abbiamo bisogno di punti per salire, pedaliamo gara dopo gara"
TUTTO mercato WEB
Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-1 e valido per la 15^ giornata di Serie A.
Vincere aiuta anche in settimana.
"Abbiamo bisogno di punti per salire. Secondo tempo non buono, ma è meglio giocare così e vincere".
Iniziata la rincorsa all'Europa?
"Dobbiamo essere umili e pedalare partita per partita".
Dovrete fare a meno di Lookman.
"Perdiamo qualità, ma dobbiamo andare forte come se ci fosse".
Doppietta di Scamacca.
"Primo gol arriva sui piedi, il secondo fa bene a stare lì".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile