Atalanta, De Ketelaere: "Abbiamo bisogno di punti per salire, pedaliamo gara dopo gara"

Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-1 e valido per la 15^ giornata di Serie A.

Vincere aiuta anche in settimana.

"Abbiamo bisogno di punti per salire. Secondo tempo non buono, ma è meglio giocare così e vincere".

Iniziata la rincorsa all'Europa?

"Dobbiamo essere umili e pedalare partita per partita".

Dovrete fare a meno di Lookman.

"Perdiamo qualità, ma dobbiamo andare forte come se ci fosse".

Doppietta di Scamacca.

"Primo gol arriva sui piedi, il secondo fa bene a stare lì".