Atalanta, De Ketelaere: "Vittoria con la Roma ci ha dato fiducia, spero di segnare di più"

L'Atalanta cerca continuità al Dall'Ara dopo il successo contro la Roma. Il centrocampista belga Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna, analizzando il momento della squadra e l'importanza di sbloccarsi sotto porta.

Un'altra gara contro una grande del campionato che lotta per gli stessi obiettivi. Quanto è importante questa partita?

"Sì, è una partita molto importante. Penso che la vittoria contro la Roma ha dato molta fiducia. Anche nella sconfitta contro l'Inter abbiamo mostrato che siamo in grado di lottare nelle partite grandi. È bello che contro la Roma abbiamo preso i punti, però nel calcio devi mostrarti ogni partita e oggi è molto importante anche per la classifica."

Sarà una chance importante anche per Krstovic, fuori per infortunio Scamacca. Come si aiuta un compagno a sbloccarsi?

"Penso che l'ultima partita quando entra dà sempre tutto e dà anche tanta energia alla squadra. Mi aspetto da lui questo stesso. Forse al momento non ci sono i gol però lui dà tanto per la squadra."

C'è da sbloccare anche De Ketelaere. C'è un dato molto bello: quando tu segni in campionato l'Atalanta vince sempre...

"Sì, spero di segnare un po' di più. Sarebbe bello. Secondo me gioco anche bene però sarebbe bello per aiutare anche un po' di più con qualche gol in più."