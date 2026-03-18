Kolo Muani segna, Vicario fa il miracolo, Tudor spera: Tottenham avanti 1-0 al 45' sull'Atletico

Igor Tudor può ancora sperare nel miracolo, dopo il 2-5 dell'andata: il Tottenham è avanti 1-0 sull'Atletico Madrid al 45', grazie ad una rete di un altro ex Juventus, ovvero Kolo Muani. L'attaccante francese al 30' della sfida ha raccolto un cross dalla destra facendo centro di testa.

Una sfida nella quale si stanno esaltando i due portieri, a differenza dell'andata. Da un lato Musso ha compiuto almeno due parate importanti sui tentativi di Tel e lo stesso Kolo Muani, dall'altro Vicario si è superato nei minuti finali dicendo di no a Giuliano Simeone, con una parata impossibile su un tiro deviato. Al Tottenham servono altri due gol, senza subirne, per trascinare il match ai tempi supplementari.