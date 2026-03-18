Bari, Longo: "Usciamo dal campo a testa alta. Salvezza obiettivo fondamentale per squadra e città"

Il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha commentato la sconfitta dei biancorossi contro il Frosinone al termine della gara disputata al Benito Stirpe. La squadra pugliese occupa una posizione di classifica che rende la corsa alla salvezza l'obiettivo prioritario del girone di ritorno.

Longo ha inquadrato il risultato nel contesto della differenza di valori tra le due formazioni. "Il Frosinone per me, assieme al Venezia, fa il miglior calcio della B", ha dichiarato l'allenatore biancorosso, così come segnala Antenna Sud. "Il Bari ha fatto una partita dignitosa e ha cercato di stare dentro la partita. Il primo tempo, nonostante la pressione del Frosinone, ci ha visto protagonisti in alcune circostanze".

La rete subita nella ripresa ha pesato sull'analisi post-gara. "Nel secondo tempo non bisogna subire una rete come quella che tu hai preso", ha sottolineato Longo. Il cambio di Rao è stato giustificato con motivazioni fisiche: "Il calciatore ci aveva già chiesto il cambio alla fine del primo tempo, sta giocando tanto e sempre.

È stata una scelta obbligata".

Sul piano tattico, Longo ha indicato nella gestione del pallone il principale limite della sua squadra. "La palla potevamo tenerla meglio. Quando non riesci a smorzare l'intensità dell'avversario sei sempre sotto pressione". La fase di riconquista è risultata discontinua: "Ripulire la fase di riconquista è importante, a volte ci siamo riusciti ma in altri casi siamo stati frettolosi".

Il tecnico ha chiuso con un messaggio rivolto alla squadra in vista del prossimo impegno contro la Carrarese. "Non dobbiamo mai perdere la fiducia e soprattutto la convinzione di poter riuscire nel nostro intento. Raggiungere la salvezza è fondamentale per squadra, città e tifosi".