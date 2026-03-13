L'Olanda può vincere i Mondiali? De Roon: "Con un cambio di mentalità". E parla di De Paul

"I giocatori argentini sono disperati nel voler vincere la palla? In un 50/50 vinceranno il pallone? Hanno questo spirito". Parola di Marten De Roon, centrocampista e capitano dell'Atalanta oltre che nazionale olandese, ha rilasciato un'intervista a CBS Sports Golazo e si è soffermato sull'approccio quotidiano che i giocatori argentini hanno. E sul successo che stanno vivendo sulla propria pelle ai massimi livelli nel calcio, essendo l'Albiceleste campione del Mondo in carica.

Il giocatore di 34 anni ha fatto un esempio per trasmettere meglio questo pensiero, che cela tanto sacrificio per la causa: "De Paul è un grande giocatore. Ha detto probabilmente: 'Non mi interessa che tipo di ruolo mi danno. Io giocherò per Messi. Farò qualsiasi cosa per te. Se devo anche solamente correre un metro dietro di te, ovunque, lo faccio'. È questa mentalità, sai?", la spiegazione.

Passando invece all'imminente Mondiale, è stato domandato a De Roon cosa manchi ai Paesi Bassi per vincere la Coppa del Mondo: "Il più grande passo per il calcio olandese è un cambio di mentalità", ha suggerito il centrocampista della Dea. "Perché molti Paesi del Sud vincono? Perché hanno una credenza secondo la quale si va oltre. Hanno questa passione, questa emozione che mettono in Nazionale. Ma se potessimo cambiare un pochino questo in Olanda potremmo avere qualche chance in più. Di farlo come gruppo".

E ha concluso: "Non importa se non giochi un minuto, se sei fuori dal centro sportivo. Con la mentalità che l'Olanda, la Nazionale, il Paese debba vincere il Mondiale... a quel punto penso possa essere possibile".