Atalanta, De Roon: "Bayern troppo forte e troppo veloce. Inter? Match importantissimo"

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club bergamasco dopo il 6-1 subito dal Bayern Monaco: "Troppo forte... Poi la nostra giornata è stata un po' così, così. È difficile trovare le parole dopo una sconfitta così ampia. Forse l'unica cosa è fare i complimenti ai tifosi, che sono stati straordinari, ci hanno supportato dal primo minuto. Non hanno mollato neanche un secondo, questo affetto dopo la partita è un qualcosa che deve unire squadra e società perché la stagione è ancora lunga".

Un'Atalanta che deve crescere dai ko.

"Le sconfitte ci sono, loro sono stati nettamente più forti. Dobbiamo imparare, siamo stati forse troppo buoni con pochi falli, dovevamo spezzare un po' il gioco, lasciare un po' meno spazi… Abbiamo provato anche a pressare, ma questa squadra è troppo forte, sono troppo veloci, sanno giocare troppo bene".

Il Bayern è troppo forte.

"Hanno una qualità pazzesca, forse sono i più forti in Europa, sicuramente una delle più forti. Quando hai il coraggio di giocare uno contro uno, se trovi una squadra più forte o più veloce di te, vai in difficoltà".

Adesso testa al campionato.

"Sabato è importantissima, dobbiamo lasciare questa gara da parte, lo hanno capito anche i tifosi, questo ci aiuta a passare subito alla prossima gara".