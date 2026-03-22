De Roon recordman dell'Atalanta: "Orgoglioso di essere un esempio per i giovani"

Giornata importante per l'Atalanta e speciale in particolare per Marten De Roon. In occasione del match vinto dai bergamaschi per 1-0 tra le mura amiche contro il Verona, il centrocampista olandese ha collezionato la presenza n° 436 con la Dea diventando il recordman del club a livello di apparizioni in campo.

Nel corso della conferenza stampa post partita, De Roon si è espresso così non senza emozione: "Sono felice e orgoglioso di essere un grande esempio per i più giovani. Sono contento per l'affetto di tutto il popolo atalantino nei miei confronti, e vedere quelli più giovani di te dirti che vogliono essere come te perché sei un simbolo vale tutto. Emozionato di tutto ciò".

Tra i tanti temi toccati, anche le più grande soddisfazioni avute a Bergamo escludendo la più scontata ovvero la conquista dell'Europa League: "Sicuramente la prima qualificazione in Champions League. Mi piace pensare allo Shakhtar e poi ovviamente Liverpool dove abbiamo compiuto una grandissima impresa. Mi emoziono nel parlare di queste cose".

Arrivano anche i complimenti del suo allenatore, Raffaele Palladino: "Marten ha dato tanto per l'Atalanta e tale amore è stato ricambiato. Gli ho detto di essere orgoglioso di questo traguardo meritato: lui è un mister in campo e sta facendo l'ennesima stagione straordinaria".