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Ovazione per De Roon, nella storia dell'Atalanta. A fine gara viene premiato da Bellini

Ovazione per De Roon, nella storia dell'Atalanta. A fine gara viene premiato da BelliniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 17:40Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte da Bergamo, Filippo Davide Di Santo

"Figlio acquisito della nostra città, bandiera e simbolo di atalantinità. 436 volte grazie Marten!". Questo il messaggio della Curva Nord dell'Atalanta per Marten De Roon, da oggi il giocatore più presente nella storia orobica. Nella cornice della vittoria (1-0) sul Verona, il centrocampista ha ricevuto la standing ovation di tutto lo stadio di Bergamo all'88', quando Palladino lo ha sostituito concedendogli la passerella d'onore.

Un'ovazione alla quale si è aggiunta al termine della partita anche tutta la squadra (mister e dirigenti compresi). Dopo il 90', anche la consegna della maglia celebrativa (con le 436 presenze) da parte dello stesso Gianpaolo Bellini, altro storico ex nerazzurro fermo, appunto, a 435 presenze in carriera con la maglia dell'Atalanta.

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