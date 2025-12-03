Atalanta, De Roon: "Palladino ha dato un messaggio chiaro: non avere mai paura"

Marten De Roon, calciatore dell’Atalanta, ha commentato in conferenza stampa il match contro il Genoa nel post gara, spiegando cosa ha portato l'arrivo di Palladino in panchina: "Ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. Ha dato un messaggio chiaro a noi giocatori: non avere paura e cercare di lottare su ogni pallone pressando ovviamente l'avversario. Stiamo tornando ai livelli di prima".

Come vede lei questa nuova Atalanta?

"Stiamo mantenendo sempre la stessa intensità degli altri anni. Noi cerchiamo sempre di fare goal dimostrando continuità e sempre voglia di vincere nonostante le difficoltà".

Quanta voglia c'è di conquistare la Coppa Italia?

"Molta. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse: ci ha detto questa cosa anche il mister, e il nostro obiettivo è quello".

Che aria si respira nello spogliatoio?

"Positiva. Siamo una rosa ampia e competitiva dove abbiamo bisogno di tutti. C'è un calendario lungo e difficile, ma possiamo farcela con l'unione di tutti".