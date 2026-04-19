Non solo l'Atletico Madrid su Ederson: primi movimenti di Arsenal e United per il brasiliano

Il nome di Ederson, centrocampista dell'Atalanta, continua ad essere ben presente nei rumors di mercato in giro per l'Europa. Con le pretendenti che aumentano sempre più col passare delle settimane e con l'avvicinarsi al termine della stagione.

Da tempo vi stiamo raccontando dell'interesse concreto dell'Atletico Madrid per il brasiliano, col Cholo Simeone che nelle ultime sessioni ha instaurato una corsia privilegiata in fatto di operazioni con la Dea. Lo dimostrano gli arrivi in Spagna di Ruggeri in estate e di Lookman in inverno, così come il trasferimento di Raspadori a Bergamo lo scorso gennaio.

Oltre ai Colchoneros, però, anche in Premier League sono sempre più attive le big che potrebbero muoversi concretamente per lui. Fa il punto quest'oggi The Athletic che spiega come Arsenal e Manchester United siano sempre più convinte delle qualità di Ederson. Come spesso succede l'Atalanta non lo dichiarerà incedibile, ma proverà ad alzare il prezzo sfruttando l'asta internazionale. Per il media britannico, il prezzo di partenza per il suo cartellino è di 50 milioni di euro. Da capire se le big italiane, dalla Juventus all'Inter, avranno la forza economica per entrare nella corsa al giocatore, anche se ad oggi il trasferimento all'estero appare come la soluzione più probabile.