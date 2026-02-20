TMW News Juve, ora il complicato esame Como. Lotta salvezza, si entra nel vivo

Nel corso del TMW News di oggi si torna a parlare della settimana delle italiane in Champions. I risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative e con Antonio Sabato in collegamento si riparte dalla riflessione di Fabio Capello secondo cui in Europa quando si alza il ritmo le nostre squadre vanno in difficoltà. Naturalmente ci si proietta anche sul campionato cnl la Juve che sarà attesa dal difficile esame Como.

Spalletti e la voglia di ripartire

"Abbiamo fatto delle analisi corrette e obiettive - ha detto il tecnico bianconero dopo la sconfitta con il Galatasaray - e poi dobbiamo usare questo dolore come un elastico che ti carica e spinge per la prossima partita. Poi vedremo cosa riusciremo a fare. Noi vorremmo essere giudicati in partite dove giochiamo 11 contro 11. Poi c'è Bergamo che è ugualmente una sconfitta, perché i tre passi sono le sconfitte che abbiamo subito. Ci sono questi momenti che dobbiamo... correre di più, pressare di più. A volte bisogna ragionare meglio perché non ci dobbiamo far tirare dentro a quello che è il caos dei ribaltamenti delle partite. Se fai così poi devi rimanere con una testa abbastanza lucida che ti permette di ragionare e in queste ultime partite ci siamo lasciati coinvolgere emotivamente e poi non siamo stati bravi a saper nascondere qualche incertezza di ragionamento. e nelle tue incertezze l'avversario prende dei vantaggi".

Clicca sotto per guardare il TMW News