TMW News Champions, italiane dietro la lavagna. Scudetto, sempre più Inter

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato e la Champions. L'Inter è stata battuta 3-1 in casa del bodo e adesso dovrà ribaltare il risultato a san Siro. In campionato invece il Milan ha pareggiato 1-1 con il Como ed è a sette punti di distanza dalla testa della della classifica.

Delusione Inter

"Sapevamo che non sarebbe stata facile - ha detto il tecnico dell'Inter- il primo tempo è la testimonianza della partita. Adattarci alle condizioni non è stato semplice, ma l'atteggiamento è stato giusto. Anche dopo il gol subito siamo tornati in partita, poi siamo rimasti un po' sorpresi nella gestione della palla sulle transizioni, dove loro sono davvero molto bravi. Servirà esserlo anche noi nello scordarci di questa gara, ora c'è il campionato poi penseremo alla gara di ritorno perché tutto è ancora aperto".

Allegri e il pari rossonero

"Venivamo da 2 vittorie in trasferta - ha spiegato l'allenatore rossonero - e giocare contro il Como non era semplice. La squadra ha avuto una buona reazione dopo il gol, abbiamo guadagnato 1 punto su Napoli, Juventus e Roma e dobbiamo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma. Ora cerchiamo di recuperare giocatori importanti, essere fiduciosi, rimanere sereni e pensare a lavorare. Dentro l'obiettivo ci siamo, il punto con i Como sarà importante".

