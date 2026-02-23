TMW News Napoli, polemiche e riflessioni. Atalanta ora da Champions

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul Napoli e le polemiche relative al gol annullato a Gutierrez. Ci si sofferma anche sulla sconfitta interna de milan contro il Parma per poi analizzare una lotta Champions che vede la Roma sempre più protagonista (la vittoria di ieri ha permesso ai giallorossi di agganciare il Napoli al terzo posto). Ne parliamo con Gianluca Presicci in collegamento e poi vi proponiamo un'intervista a Corrado Orrico con un focus particolare sulla Juventus.

La rabbia del Napoli

Risuonano ancora le parole del ds partenopeo Manna dopo la sconfitta con l'Atalanta ma soprattutto dopo la decisione di non convalidare la rete di Gutierrez. "A Bergamo - ha detto - abbiamo giocato bene e segnato due gol all'Atalanta. Quello che è successo è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto.

Cosa non ha funzionato al VAR? Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E' una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante. Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".

