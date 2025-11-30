Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Gudmundsson in panchina, Dodo e Zappacosta dal 1'
Sono ufficiali le scelte di formazione di Atalanta e Fiorentina per la gara valida per il 13° turno di Serie A in programma alle ore 18 alla New Balance Arena. Di seguito i due schieramenti in campo, scelti rispettivamente da mister Palladino (grande ex incontro dell'incontro) e mister Vanoli:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. Allenatore: Palladino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. Allenatore: Vanoli.
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
