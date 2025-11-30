Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Luca Percassi: "In campionato anche sfortunati, ma serve fare di più per recuperare terreno"

Luca Percassi: "In campionato anche sfortunati, ma serve fare di più per recuperare terreno"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport prima della partita casalinga contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo bisogno di fare una prestazione al livello di quella di mercoledì, ci aspetta una gara molto difficile e la affronteremo nel migliore dei modi".

Sui soli 13 punti in classifica: "Dobbiamo fare di più, i punti son quelli che abbiamo e dobbiamo conquistarcene di più sul campo, meritandoceli già da stasera. Magari c'è stata anche un po' di sfortuna".

Su cosa l'ha colpita di più di Palladino: "La semplicità".

Se sarebbe più facile tornare in zona Europa in Italia o centrare un posto nelle prime 8 in Champions: "Il nostro obiettivo è far bene ogni partita, abbiamo bisogno di recuperare terreno in campionato, anche se sappiamo quanto è difficile. Sappiamo poi anche quanto sono importanti i punti in Champions. Sarebbero entrambi grandi traguardi".

Articoli correlati
Atalanta, Percassi su Palladino: "Ha avuto grande impatto, con idee chiare e voglia"... Atalanta, Percassi su Palladino: "Ha avuto grande impatto, con idee chiare e voglia"
Atalanta, Percassi: "L'esonero di Juric? Scelta molto sofferta, fiducia in Palladino"... Atalanta, Percassi: "L'esonero di Juric? Scelta molto sofferta, fiducia in Palladino"
Atalanta, Luca Percassi: "Palladino primo ad arrivare e ultimo ad andare via da Zingonia"... Atalanta, Luca Percassi: "Palladino primo ad arrivare e ultimo ad andare via da Zingonia"
Altre notizie Serie A
Bologna-Cremonese, i convocati di Nicola: rientra Zerbin dopo l'infortunio Bologna-Cremonese, i convocati di Nicola: rientra Zerbin dopo l'infortunio
Fiorentina, Fagioli: "Giovedì mancata la prestazione. Diamo tutto per fare punti"... Fiorentina, Fagioli: "Giovedì mancata la prestazione. Diamo tutto per fare punti"
Ferrari chiarisce le parole di Dzeko: "Uomo tutto d'un pezzo, voleva dire che c'è... Ferrari chiarisce le parole di Dzeko: "Uomo tutto d'un pezzo, voleva dire che c'è bisogno di tutti"
Atalanta, Hien: "Buona gara a Francoforte, dobbiamo fare punti" Atalanta, Hien: "Buona gara a Francoforte, dobbiamo fare punti"
Atalanta-Fiorentina, giro di campo per Muriel: "Momento più bello della mia vita,... Atalanta-Fiorentina, giro di campo per Muriel: "Momento più bello della mia vita, voglio tornare"
Fiorentina, Ferrari annuncia: "Con Mandragora manca solo la firma per il rinnovo"... Fiorentina, Ferrari annuncia: "Con Mandragora manca solo la firma per il rinnovo"
Luca Percassi: "In campionato anche sfortunati, ma serve fare di più per recuperare... Luca Percassi: "In campionato anche sfortunati, ma serve fare di più per recuperare terreno"
Inter, Diouf: "Chivu crede in me, sono contento perché sto giocando tanto" Inter, Diouf: "Chivu crede in me, sono contento perché sto giocando tanto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
5 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino è stato vicino al ritorno? Ferrari: "Tanti nomi dopo Pioli, ma noi decisi su Vanoli"
Immagine top news n.1 Inter, l'orgoglio di Chivu: "So chi sono e cosa posso dare a questa società"
Immagine top news n.2 Quando il risultato non dice la verità: il Pisa di Gilardino è più vivo che mai
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter manda un segnale al Milan e si porta a -1 dalla vetta
Immagine top news n.4 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Hojlund con David Neres
Immagine top news n.5 Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
Immagine top news n.6 L'Inter fatica? Ci pensa due volte Lautaro: doppietta a Pisa, Chivu torna a vincere
Immagine top news n.7 Il Lecce aggancia l'Atalanta e supera tre squadre: la classifica di Serie A aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna-Cremonese, i convocati di Nicola: rientra Zerbin dopo l'infortunio
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli: "Giovedì mancata la prestazione. Diamo tutto per fare punti"
Immagine news Serie A n.3 Ferrari chiarisce le parole di Dzeko: "Uomo tutto d'un pezzo, voleva dire che c'è bisogno di tutti"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Hien: "Buona gara a Francoforte, dobbiamo fare punti"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta-Fiorentina, giro di campo per Muriel: "Momento più bello della mia vita, voglio tornare"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Ferrari annuncia: "Con Mandragora manca solo la firma per il rinnovo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Monza 2-2, le pagelle: Candelloni beffa Thiam, Petagna pone fine a un incubo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, frena la capolista Monza. La Juve Stabia la rimonta due volte: 2-2 il finale
Immagine news Serie B n.3 Monza, finisce l'astinenza di Petagna: il centravanti torna al gol dopo quasi 2 anni
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Sampdoria, le formazioni ufficiali: tandem Artistico-Vlahovic. Pafundi dall'inizio
Immagine news Serie B n.5 Venzia-Mantova, Calvarese sul gol di Hainaut: "Visti i precedenti com'è possibile convalidarlo?"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Candellone risponde a Birindelli: 1-1, con giallo, fra Monza e Juve Stabia al 45'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vincono Arezzo, Vicenza e Atalanta nelle gare del pomeriggio. Pari per l'Inter
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando solo ora"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si ferma la rincorsa del Perugia: festeggia la Juve Next Gen con Puczka
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Troise dopo il pari col Novara: "Stiamo facendo passi in avanti, pagata un'ingenuità"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi: "Non possiamo mica definirci già salvi. Il percorso è ancora lungo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…