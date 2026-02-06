In Spagna già pazzi di Lookman: "Con lui è un'altra cosa". Simeone studia la posizione migliore

A Madrid l’entusiasmo è salito di colpo. L’impatto di Ademola Lookman con l’Atletico Madrid ha lasciato il segno non solo sul campo, ma anche sui principali quotidiani sportivi spagnoli. Il roboante 5-0 rifilato al Real Betis nei quarti di Copa del Rey ha aperto le porte della semifinale e acceso i riflettori sul nuovo acquisto nigeriano, autore di un gol e di un assist in una serata praticamente perfetta. "Con Lookman è tutta un'altra cosa", scrive Marca celebrando l'ex Atalanta.

Il debutto di Lookman è stato raccontato da As invece come una corsa contro il tempo vinta: arrivato a Madrid domenica, firma lunedì, primi allenamenti tra martedì e mercoledì e immediata maglia da titolare giovedì. Dopo tre occasioni sprecate, alla quarta – la più complicata – ha colpito nel modo migliore, chiudendo di destro un’azione in velocità avviata con Griezmann e rifinita superando Deossa e Llorente. Nella ripresa ha poi servito l’assist per il quarto gol, confermando incisività e continuità.

Schierato a sinistra, Lookman ha interpretato il ruolo con movimenti da attaccante puro, mostrando dribbling, strappi e letture da numero nove. L’intesa con Ruggeri, ex compagno all’Atalanta, e con Baena è stata immediata: i due sono stati quelli che lo hanno cercato più spesso, mentre il nigeriano ha mostrato anche maturità nella gestione del pallone, dialogando molto con Koke. Con lui in fascia e Giuliano più avanzato, l’Atlético ha assunto tratti da 4-3-3. Ora per il Cholo la sfida è dare continuità a quella notte, tra l’assenza di Barrios e l’inserimento di Julián Álvarez. Ma una certezza già c’è: Lookman ha dimostrato di poter essere subito decisivo.