Atalanta, Hien: "Vogliamo sempre giocare per i trofei, coppa che vogliamo vincere"
Il difensore dell’Atalanta Isak Hien ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio.
Sensazioni?
"Vogliamo sempre giocare per i trofei. Una coppa che vogliamo vincere e speriamo di farlo".
Avete affrontato la Lazio di recente.
"Sempre un po' strano giocare due partite vicine contro la stessa squadra. Dobbiamo fare ancora di più per vincere stasera".
