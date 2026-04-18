Parma, Keita: "Abbiamo tanti giocatori con qualità diverse, siamo una famiglia"

Mandela Keita è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria del Parma a Udine. Queste le sue dichiarazioni:

Vittoria importantissima, anche oggi avete fatto la vostra partita e centrato la vittoria:

"Siamo molto contenti di questa prestazione. Abbiamo lottato tanto. In settimana abbiamo lavorato duro e fatto un ottimo lavoro. Siamo una famiglia, siamo molto legati. La stagione non è finita, mancano ancora tante partite. Siamo contenti, siamo davvero una famiglia, abbiamo Mateo, Nesta, veramente tanti giocatori con tante qualità. Sono molto felice per il mio amico Nesta".

Cosa mi dici di Elphege?

"Ha fatto un gol bellissimo, tutti sappiamo che ha tante qualità. Ora sta imparando l'italiano, noi l'abbiamo aiutato, perché abbiamo un gruppo meraviglioso, lui è molto intelligente e capisce tutto. Ha lavorato tanto in questi mesi, continuiamo a lavorare insieme a testa bassa come una famiglia, siamo molto contenti di questa vittoria".