Parma, Keita: "Felici per la salvezza, provo tante emozioni. Ora festeggiamo"

Il centrocampista del Parma Mandela Keita è intervenuto ai microfoni di DAZN, per commentare la vittoria contro il Parma. Un successo che consegna ai ducali la salvezza matematica. Queste le parole di Keita: “Siamo molto felici perché siamo già salvi, ci sono ancora quattro partite. Siamo molto contenti anche per Elphege. E’ arrivato dalla Francia e ha già segnato due gol, in allenamento lavora tanto ma non abbiamo visto ancora tutto. Siamo molto contenti. Si vedono le sue qualità, speriamo faccia meglio di Eto’o”.

Salvezza raggiunta:

“Siamo salvi, siamo contenti, abbiamo 4 partite per giocare bene e arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo festeggiare insieme e con la famiglia”.

2 salvezze di fila per te:

“Le emozioni sono tante, sapete come sono arrivato qui, con il rosso all'esordio. Ora ho imparato l’italiano e sono contento, ma devo ancora imparare molto. Festeggiamo con i ragazzi e speriamo 3 giorni liberi (ride, ndr). Grazie ai tifosi, ci hanno aiutato tanto, grazie”.