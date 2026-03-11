Atalanta, il mondo si è ribaltato in 14 giorni: nessuna vittoria e 12 gol presi dopo il Dortmund

Se si potesse tornare indietro nel tempo a 14 giorni fa troveremmo un popolo in festa, un allenatore al settimo cielo e una squadra in una condizione fisica impressionante. Dopo due settimane l'unica cosa che non è cambiata in casa Atalanta è l'euforia dei tifosi, che pure ieri sera hanno sostenuto fino alla fine la Dea, malgrado il 6-1 con cui il Bayern Monaco si è imposto alla New Balance Arena.

Il 4-1 al Borussia Dortmund sembra quasi paradossalmente aver bloccato i nerazzurri, che nelle 4 partite successive non hanno mai vinto, perdendo contro il Sassuolo e i bavaresi e pareggiando contro Lazio e Udinese. Il bilancio è estremamente negativo: 12 gol presi, 6 realizzati. Raffaele Palladino aveva spiegato che il ko in Emilia-Romagna, arrivato tra l'altro con i neroverdi in 10 dal 16', non era stato causato dalla fatica fatta in Champions e che l'Atalanta non era stata svuotata di energie dall'impresa del mercoledì precedente.

I fatti però dicono altro. Probabilmente i troppi impegni hanno penalizzato una squadra che va ricordato è stata privata di Lookman a gennaio e adesso ha ai box Ederson, De Ketelaere e Raspadori. Qualcosa certamente si è inceppato e urge trovare i correttivi per invertire la tendenza dell'ultimo periodo e tentare di ottenere il massimo in campionato e in Coppa Italia. Sabato è in programma Inter-Atalanta, chissà che non sia l'avversario giusto per ritrovarsi.