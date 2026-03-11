Via dal Borussia Dortmund a giugno, Brandt cambierà nazione: apertura anche all'Italia

Il futuro di Julian Brandt sembra destinato a cambiare direzione al termine della stagione. Il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero, attirando l’attenzione di diversi club europei. La conferma è arrivata dal direttore sportivo giallonero Lars Ricken, che nel fine settimana ha chiarito come il giocatore non prolungherà l’accordo con il club tedesco. Una scelta che apre la strada a una nuova esperienza lontano dalla Bundesliga.

Secondo quanto riportato da Sky Germania, Brandt sarebbe interessato a misurarsi in un altro campionato e avrebbe indicato Inghilterra, Spagna e Italia come possibili destinazioni. Tra le società che stanno monitorando la situazione ci sarebbero anche Arsenal e Barcellona, entrambe attente alle opportunità di mercato legate ai giocatori in scadenza. Ancora non è chiaro se anche club italiani siano interessati al giocatore.

In ogni caso, l’eventuale arrivo del classe 1996 non sarebbe necessariamente legato a un ruolo da titolare fisso, ma piuttosto a un inserimento nelle rotazioni della rosa. Al momento, tuttavia, la situazione resta in una fase preliminare. Non risultano offerte concrete né contatti approfonditi con il padre e agente del giocatore, Jürgen Brandt. I prossimi mesi saranno quindi decisivi per capire dove proseguirà la carriera del trequartista tedesco.