Atalanta, il rammarico di De Roon: "Non siamo entrati in campo con lo spirito giusto"

Solo 1-1 per l'Atalanta nell'anticipo della 21^ giornata di Serie A, giocato ieri contro il Pisa all'Arena Garibaldi. Tra i più delusi, anche il centrocampista Marten de Roon, che ha voluto commentare sui social il momento dei nerazzurri: "Non siamo entrati in campo con lo spirito giusto, ma abbiamo conquistato un punto importante che dà continuità alla nostra crescita. Ora torniamo a giocare a casa nostra (contro l'Atlhetic in Champions, ndr) e dobbiamo dimostrare la stessa passione, carica e determinazione viste nelle ultime partite. Ci vediamo mercoledì!".

Intanto, archiviato il pareggio, questa mattina Raffaele Palladino e i suoi si sono ritrovati a Zingonia per un lavoro di scarico fatto da coloro che sono stati maggiormente utilizzati nella gara di ieri. Lavoro individuale in campo, invece, per Djimsiti, Bellanova e Bakker. Domani la squadra continuerà la preparazione con un allenamento mattutino.