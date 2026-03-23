Atalanta, aggancio alla zona Europa. L’Eco di Bergamo: "Festa da 3 punti"

L’Atalanta ritrova il successo in campionato superando 1-0 il Verona e rilanciando la propria corsa europea. Una gara dominata a lungo dalla squadra bergamasca, soprattutto nel primo tempo, quando il controllo del gioco e le occasioni create non si traducono però in un vantaggio più ampio. A sbloccare il match è Zappacosta, con un sinistro preciso che rompe l’equilibrio e consente ai nerazzurri di chiudere avanti la prima frazione dopo una fase iniziale intensa ma poco concreta sotto porta.

Nella ripresa cambia l’inerzia: l’Hellas cresce, prende campo e mette in difficoltà una Dea meno brillante, complice anche la fatica accumulata nelle ultime settimane. Le occasioni non mancano, con il Verona che sfiora il pari e resta in partita fino alla fine, mentre l’Atalanta fatica a gestire il possesso e abbassa progressivamente il baricentro. Il finale è di sofferenza, ma senza veri episodi decisivi: i nerazzurri resistono e portano a casa tre punti pesanti, tornando a vincere dopo un periodo complicato e accorciando le distanze in classifica.

A rendere ancora più significativa la giornata è la festa per Martен de Roon, che diventa il giocatore con più presenze nella storia del club. L’uscita nel finale è accompagnata dall’applauso dello stadio, in un momento simbolico che unisce risultato e identità. La vittoria, pur arrivata “di corto muso”, viene considerata fondamentale per rilanciare le ambizioni nella fase finale della stagione, con la prospettiva di un calendario meno congestionato e la possibilità di recuperare energie e uomini chiave.