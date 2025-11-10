Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso"

Matthieu Louis-Jean, direttore tecnico dell'OL, parlando nella zona mista si è scagliato contro l'arbitraggio della sfida persa dalla squadra di Fonseca al 95' contro il PSG, dopo essere rimasto in 10 per un discusso rosso a Tagliafico: "Siamo molto delusi" - le sue parole - ". Vorrei iniziare congratulandomi con la squadra; stasera abbiamo visto un'ottima squadra. L'allenatore ha fatto un'ottima partita tattica e la squadra ha creato problemi al PSG. Stasera siamo davvero delusi perché crediamo che ci siano stati gravi errori arbitrali. Ancora una volta, siamo completamente sconcertati".

Poi rincara la dose: "Sull'episodio da rigore di Zabarnyi, secondo me è un chiaro fallo di mano, abbiamo visto i replay. Su Tessmann, c'è fallo, si tocca il ginocchio, è palese... a un certo punto, non so cosa fare! Abbiamo provato di tutto, ne abbiamo discusso, parlato con loro, siamo persino andati a vederli, ma continua a succede questo. C'è un vero problema di coerenza nell'arbitraggio, ma lo diciamo ogni fine settimana. Non siamo solo noi. Ho visto Monaco-Lens ieri, il rigore per il Monaco era incomprensibile, il cartellino rosso per il Monaco era incomprensibile... dobbiamo porci delle domande. Dovremo sicuramente sederci e riflettere sull'arbitraggio perché ogni fine settimana, non solo noi, tutte le squadre di Ligue 1 sentono che ci sono problemi. Sono sconcertato. Cosa bisogna fare?! Cosa bisogna fare per avere un arbitraggio equo ogni fine settimana in Ligue 1".

Il dt conclude: "Abbiamo visto episodi simili in passato. Ripenso alla partita contro il Rennes. Probabilmente avremmo fatto più punti. Stasera, l'arbitraggio del signor Bastien è stato un disastro! No, non l'ho visto dopo la partita, ma comunque, non dice mai niente, non è mai colpa loro. E lunedì la settimana ricomincerà senza problemi."

"Sta iniziando a diventare ridicolo! Di nuovo, cosa possiamo fare?! Abbiamo provato di tutto, abbiamo provato a parlare con loro, siamo andati a trovarli, abbiamo detto delle cose... sta iniziando a essere troppo per noi. Stiamo lottando con quello che abbiamo in questo momento, non è facile, non abbiamo una rosa numerosa e stiamo prendendo cartellini rossi... Quando vedo l'ultima partita dello Strasburgo, dove ci sono voluti cinque minuti per espellere un giocatore per un fallo su Malick Fofana... è questo che non capisco."