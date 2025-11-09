Si è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito all'11^ giornata di Serie A:
PISA-CREMONESE 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 5’ Touré
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro (67’ Piccinini), Vural (67’ Marin), Cuadrado (46’ Leris); Moreo (67’ Tramoni), Nzola (90+1’ Meister sv).
Allenatore: Gilardino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (90+1’ Johnsen sv), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (77’ Sarminento), Bondo, Vandeputte, Faye (77’ Floriani Mussolini); Vazquez (77’ Bonazzoli), Vardy.
Allenatore: Nicola.
----------
COMO-CAGLIARI 0-0- Il tabellino
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (89' Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63' Baturina); Addai (75' Kuhn), Paz, Diao (46' Jesus Rodriguez); Morata (63' Douvikas).
Allenatore: Fabregas.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79' Idrissi); Gaetano (57' Adopo), Prati (79' Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Felici (79' Luvumbo); Esposito (67' Borrelli).
Allenatore: Pisacane.
Le pagelle di Como-Cagliari
----------
LECCE-HELLAS VERONA 0-0- Il tabellino
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda).
Allenatore: Di Francesco.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric (29' st Frese); Orban (41' st Niasse), Giovane.
Allenatore: Zanetti.
Le pagelle di Lecce-Hellas Verona
----------
JUVENTUS-TORINO 0-0 - Il tabellino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (1' st Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (40' st Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (19' st Zhegrova), Yildiz (39' st Openda); Vlahovic (19' st David).
Allenatore: Spalletti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli (43' st Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Ilic (1' st Asllani), Casadei, Vlasic (34' st Anjorin), Lazaro; Ngonge 5,5 (1' st Adams), Simeone (34' st Zapata).
Allenatore: Baroni (in panchina va Colucci).
----------
PARMA-MILAN 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leao (M), 45'+2' Bernabé (P), 16' st Delprato (P)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (45' st Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (36' st Hernani), Keita, Sorensen, Lovik (24' st Valeri); Cutrone (45'+2' st Cremaschi), Pellegrino.
Allenatore: Cuesta
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42' st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (25' st Pulisic), Estupinan (25' st Bartesaghi); Nkunku (15' st Loftus-Cheek), Leao.
Allenatore: Allegri
----------
ATALANTA-SASSUOLO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 29' rig., 20' st Berardi, 2' st Pinamonti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1' st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1' st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta (38' st Zalewski); Samardzic, Krstovic (13' st Scamacca); Lookman (33' st Sulemana).
Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé (36' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné (45' st Iannoni); Berardi (45' st Cheddira), Pinamonti (46' st Pierini), Fadera (15' st Laurienté).
Allenatore: Grosso
Le pagelle di Atalanta-Sassuolo
----------
BOLOGNA-NAPOLI 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 5' st Dallinga (B), 21' st Lucumì (B)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski (6' Pessina); Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega (36' st Moro); Orsolini (36' st Casale), Odgaard (16' st Bernardeschi), Rowe (1' st Cambiaghi); Dallinga. A disp.: Happonen, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian, Castro, Dominguez. All.: Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (32' st Juan Jesus), Gutierrez (32' st Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay (37' st Lucca); Politano (23' st Neres), Hojlund, Elmas (23' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte.
----------
GENOA-FIORENTINA 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 15’ Ostigard (G), 60’ Colombo (G); 20’ rig. Gudmundsson (F), 57’ Piccoli (F)
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Thorsby, Martin (32’ st Masini); Colombo (22’ st Ekhator), Vitinha (32’ st Carboni). A disp.: Siegrist, Sommariva, Kumer, Sabelli, Fini, Cuenca, Stanciu, Gronbaek, Venturino, Cornet, Messias, Ekuban. All.: Giacomazzi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri (21’ st Viti); Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm (30’ st Ndour), Fortini (21’ st Parisi); Piccoli (40’ st Fazzini), Gudmundsson (31’ st Dzeko). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Kospo, Fagioli, Richardson. All.: Vanoli.
Le pagelle di Genoa-Fiorentina
----------
ROMA-UDINESE 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 42' rig. Pellegrini (R), 16' st Celik (R)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik (45' st Ziolkowski), Koné, Cristante, Wesley (45' st Ghilardi); Soulé (29' st El Shaarawy), Pellegrini (29' st El Aynaoui); Dovbyk (43' Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Pisilli. All.: Gasperini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele (9' st Palma), Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom (27' st Piotrowski), Atta, Kamara (37' st Zemura); Zaniolo (37' st Bayo), Buksa (27' st Davis). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Modesto. All.: Runjaic
----------
INTER-LAZIO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 3' Lautaro, 61' Bonny
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (56' Carlos Augusto), Barella, Calhanoglu (81' Frattesi sv), Sucic (56' Zielinski), Dimarco; Bonny, Lautaro (71' Thuram). Allenatore: Chivu.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (69' Pellegrini), Gila, Romagnoli (Provstgaard sv), Marusic; Guendouzi, Cataldi (65' Vecino), Basic; Isaksen (65' Noslin), Dia (65' Pedro), Zaccagni. Allenatore: Sarri.
