Atalanta, Juric: "Lookman? Sono cose che succedono, quello che conta è la squadra"

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida contro il Marsiglia vinta per 0-1 e valevole per la 4^ giornata della League Phase di Champions.

Il peso di questo successo?

"Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati sfortunati negli episodi del rigore e del gol annullato e alla fine l'ultimo episodio già premiato. Grandissimo gol di Samardzic, siamo felici".

Una vittoria che può darvi la spinta in questo momento?

"Per me non è mancato un bel niente, a parte Udine la squadra ha sempre giocato bene. Con i risultati che non arrivano si crea un ambiente negativo, ma la squadra è sempre focalizzata su quello che deve fare".

Cosa è successo con Lookman?

"Sono le solite cose che commettiamo ogni domenica. I giocatori non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte ma finisce là e si risolve in spogliatoio".

Per dare la svolta, le gerarchie vanno identificate e le problematiche vanno risolte.

"Sono d'accordo, queste situazioni le abbiamo vissute tutti. Sono cose che succedono a caldo, ma quello che conta è la squadra e sono i tifosi. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene e dare il massimo. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta: dobbiamo pensare a vincere a Sassuolo".

Avevi puntato sul recuperare palla alta?

"Anche su quello, devo fare i complimenti a Krstovic che ha fatto un gran lavoro permettendoci di pressare così. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene anche la gestione della palla. Ci voleva una vittoria così, ora pensiamo al campionato dove dobbiamo risalire".