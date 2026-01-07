Il blocco nei primi 15 minuti del Bologna. Da Juric a Palladino, i dati non mentono

Momento di difficoltà per il Bologna che non vince dalla 12esima giornata e che ha ottenuto solo due punti nelle ultime cinque partite giocate in campionato. Dopo aver infilato ben cinque pareggi di fila tra la quinta e la nona giornata, l’Atalanta ha smesso letteralmente di dividere la posta. E così sono arrivate quattro vittorie e cinque sconfitte, nelle successive nove.

Per ogni vittoria dell’Atalanta ce ne sono in pratica tre per il Bologna. Un rapporto questo che troviamo nelle sfide di campionato (Serie A e Serie B) che si sono giocate nel capoluogo emiliano. L’ultimo successo orobico? Il 2-1 del 9 gennaio 2023.

Il Bologna continua ad avere una sorta di blocco realizzativo nei primi 15 minuti di gioco. Da questo punto di vista i rossoblu restano al palo. Mentre la squadra allenata da Italiano è quella che ha realizzato più gol, assieme alla Juventus nei minuti di recupero, con 5 realizzazioni.

E’ cambiato il rendimento dell’Atalanta in campionato dopo l’avvicendamento in panchina? Da quando Palladino è subentrato a Juric, i nerazzurri hanno ottenuto 4 vittorie e 3 sconfitte, ovvero 12 punti in 7 partite (media 1,71 a gara). Con il croato invece aveva fatto 13 punti in 11 match (media 1,18 a gara). Alla luce di questi dati, il progresso è evidente.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

57 incontri disputati

32 vittorie Bologna

14 pareggi

11 vittorie Atalanta

90 gol fatti Bologna

47 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1937/1938 Serie A Bologna vs Atalanta 2-1, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2024/2025 Serie A Bologna vs Atalanta 1-1, 6° giornata