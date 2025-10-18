Roma, Hermoso: "Dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato"
Nel pre-partita di Roma-Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore della Roma, Mario Hermoso.
Quanto è importante questo Roma-Inter per voi?
"Anche se la vittoria vale 3 punti come nelle altre partite, è molto importante, dobbiamo dimostrare di mettere in campo ciò che abbiamo preparato".
