Roma, Hermoso: "Dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato"

Nel pre-partita di Roma-Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore della Roma, Mario Hermoso.

Quanto è importante questo Roma-Inter per voi?

"Anche se la vittoria vale 3 punti come nelle altre partite, è molto importante, dobbiamo dimostrare di mettere in campo ciò che abbiamo preparato".