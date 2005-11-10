2 gol, un assist e il premio MVP, è super Krstovic: "Benissimo nel primo tempo. Avanti così"
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Matteo Selli
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12.10.2026 21:00Serie A
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Al termine di Atalanta-Venezia, conclusasi con la vittoria dei bergamaschi per 3-1, l’attaccante della Dea Nikola Krstovic è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. L'attaccante montenegrino, autore di una doppietta e di un assist, ha vinto anche il premio di MVP della partita. Di seguito le sue dichiarazioni:
Nikola Krstović è il Panini Player Of The Match di #AtalantaVenezia 🌟 #SerieAEnilive https://t.co/ifFacp0Yhg— Lega Serie A (@SerieA) October 12, 2026
"Schema? Era un blocco per me, il cross era perfetto e il gol è bellissimo. Dopo tre sconfitte era difficile, abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, andiamo avanti così".
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