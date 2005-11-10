Un lampo nella notte: il Torino passa in vantaggio con Braganca, Udinese sotto

Il Torino è passato a condurre nella sfida contro l'Udinese, dimenticabile fino a questo momento: sugli sviluppi di un calcio piazzato il Torino vince ben tre duelli individuali e alla fine va in gol con Braganca, bravo e fortunato a farsi trovare pronto sul secondo pallo all'appuntamento col gol che sbilancia la sfida, fin'ora avara di emozioni, contro i friulani.

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