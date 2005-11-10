L'Atalanta si rialza, Sarri: "Gran primo tempo. Il nuovo modulo? Il feedback è buono"

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Venezia vinta per 3-1. Di seguito le sue parole:

"Modulo? Il feedback è buono. Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello, poi siamo andati in difficoltà, non ce la facevamo a prenderli alti. Saranno due moduli che useremo nell'arco della stagione. Cercavamo soprattutto di cominciare a trasformare in situazioni le palle che portavamo nell'area avversaria. Ad un certo punto la partita si è aperta troppo e sono tornato al 4-3-3 per avere un centrocampista in più. Krstovic ci garantisce più pressione rispetto a Scamacca, lui lo vedo più adatto a giocare con Raspadori. L'atteggiamento stasera è stato diverso, siamo stati meno scolastici e finché la squadra ha avuto le risorse fisiche ha fatto un primo tempo di livello. L'unica cosa che gli si può rimproverare è di aver preso gol. Sapevamo benissimo che il Venezia è una squadra che gioca e può metterti in difficoltà. Non so come stiano gli infortunati, preoccupa un po' di più Scalvini, Bellanova aveva solo un fastidio al gluteo. De Ketelaere? Ha fatto qualche allenamento di buon livello, ha talmente tanto potenziale che raramente ti fa uscire contento dalle partite".