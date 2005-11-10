Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post Venezia

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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post VeneziaLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 10:12Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
11.10.2026 10:12Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo il match contro il Venezia a Bergamo
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20:30 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Venezia nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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