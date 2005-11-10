Quant'è dura la Serie A: per Stroppa un punto nelle ultime 18 nel massimo campionato

La Serie A è un campionato davvero avaro di soddisfazioni per Giovanni Stroppa. Ed è incredibile la differenza rispetto al rendimento del tecnico brianzolo in Serie B, dove i fatti lo premiano come uno dei migliori in assoluto.E se in cadetteria Stroppa vanta ben quattro promozioni in massima divisione, più una promozione dalla C alla B, il massimo gradino fin qui si sta rivelando sempre molto complicato.

Cinque anni e nove mesi dall'ultima vittoria

L'ultima vittoria in Serie A risale al 17 gennaio 2021, alla guida del Crotone: un netto 4-1 al Benevento. Da allora, però, una striscia negativa che recita 1 pareggio e 17 sconfitte nelle 18 partite seguenti. E paradossalmente, un esonero è arrivato dopo l'unico punto conquistato, l'1-1 alla guida del Monza sul campo del Lecce nel settembre 2022.

Panchina a rischio

La posizione del tecnico ora è da seguire attentamente. Stroppa era stato confermato al termine della partita contro la Lazio e con tre settimane senza campionato per pianificare. La reazione sul campo c'è stata, anche se tardiva. E il prossimo turno non sarà dei più semplici: al "Penzo" contro il Napoli-.