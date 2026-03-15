Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Krstovic trascina l'Atalanta: quanto ha inciso "l'effetto Palladino" sul centravanti?

Krstovic trascina l'Atalanta: quanto ha inciso "l'effetto Palladino" sul centravanti?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:15Serie A
Filippo Davide Di Santo

Nikola Krstovic è diventato a tutti gli effetti una sorta di messia per l’Atalanta. L’entusiasmo attorno al montenegrino si respira nell’aria tanto da spingere i tifosi sui social ad osannarlo: dal classico "La benedizione di Krsto" ad un semplice "Ringraziamo Krsto nostro signore", a testimonianza di un legame viscerale nato a suon di prestazioni decisive fatto di grinta e determinazione.

L'ultimo goal arrivato a San Siro contro l’Inter, una rete pesantissima che ha regalato alla Dea un punto fondamentale per la rincorsa a un posto in Europa, confermando la capacità dell'attaccante di incidere in qualsiasi momento del match. Questo exploit è frutto della crescita esponenziale avuta sotto la guida di mister Palladino che ha sempre creduto nelle sue doti, soprattutto nei momenti difficili.

I numeri certificano questo salto di qualità: in 24 partite da quando c'è stato il cambio di mister, il numero 90 ha collezionato 7 gol e 10 partecipazioni attive alle reti totali. Sotto la gestione Palladino, Krstovic ha inciso sul 42% dei gol di squadra (nelle gare in cui è sceso in campo), confermandosi come la sesta punta del campionato per tiri in porta. Inoltre Nikola è secondo in squadra per big chance create (preceduto solo da De Ketelaere) e terzo per palloni recuperati con ben 81 duelli vinti. Una crescita inarrestabile all'insegna della definitiva consacrazione nel calcio che conta.

Articoli correlati
Atalanta, Krstovic: "Reazione perfetta, dopo il primo gol volevo farne un altro" Atalanta, Krstovic: "Reazione perfetta, dopo il primo gol volevo farne un altro"
L'Atalanta pareggia all'82' a San Siro: segna Krstovic, è 1-1 contro l'Inter. Quante... L'Atalanta pareggia all'82' a San Siro: segna Krstovic, è 1-1 contro l'Inter. Quante polemiche
Lazio-Atalanta, Palladino se la gioca con Krstovic al posto di Scamacca. Pazzini:... Lazio-Atalanta, Palladino se la gioca con Krstovic al posto di Scamacca. Pazzini: "Ci può stare"
Altre notizie Serie A
Lecce, risultato negativo a Napoli ma segnali positivi da cui ripartire Lecce, risultato negativo a Napoli ma segnali positivi da cui ripartire
Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati... Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati
Roma, la Champions League passa per Como: Gasp studia una squadra inedita per il... Roma, la Champions League passa per Como: Gasp studia una squadra inedita per il sorpasso
Cosa si scriveva una settimana fa. E ora, attenzione: Milan coi piedi per terra cercando... Cosa si scriveva una settimana fa. E ora, attenzione: Milan coi piedi per terra cercando di...
Krstovic trascina l'Atalanta: quanto ha inciso "l'effetto Palladino" sul centravanti?... Krstovic trascina l'Atalanta: quanto ha inciso "l'effetto Palladino" sul centravanti?
Sindrome da scudetto e rabbia: l'Inter non vince più, il Milan ora ci crede Sindrome da scudetto e rabbia: l'Inter non vince più, il Milan ora ci crede
Yildiz-Boga show: la Juventus vince e sale al quarto posto Yildiz-Boga show: la Juventus vince e sale al quarto posto
Lazio, dubbio Patric-Taylor in regia per Sarri: le scelte anti-Milan Lazio, dubbio Patric-Taylor in regia per Sarri: le scelte anti-Milan
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Contatto Sulemana-Dumfries, Marinozzi scettico: "Pure l'arbitro esita prima di fischiare"
3 Marocchi e la posizione in campo di Yildiz: "Meglio che non abbia giocato lui da centravanti"
4 Perché Real Madrid ed Elche hanno effettuato 6 cambi a testa questo sabato al Bernabéu
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 marzo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.1 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.2 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.6 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.7 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.2 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.3 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, risultato negativo a Napoli ma segnali positivi da cui ripartire
Immagine news Serie A n.2 Troppa Juventus per l'Udinese: gli accorgimenti tattici di Runjaic non portano risultati
Immagine news Serie A n.3 Roma, la Champions League passa per Como: Gasp studia una squadra inedita per il sorpasso
Immagine news Serie A n.4 Cosa si scriveva una settimana fa. E ora, attenzione: Milan coi piedi per terra cercando di...
Immagine news Serie A n.5 Krstovic trascina l'Atalanta: quanto ha inciso "l'effetto Palladino" sul centravanti?
Immagine news Serie A n.6 Sindrome da scudetto e rabbia: l'Inter non vince più, il Milan ora ci crede
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sudtirol-Pescara: al "Druso" una sfida in cui contano solo i tre punti
Immagine news Serie B n.2 Serie B, V. Entella-Avellino: sfida importante per una salvezza tranquilla
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Pescara, arriva anche la lista dei convocati di Castori
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "Miglior partita della stagione nonostante il ko"
Immagine news Serie B n.5 Cole-Cesena, ci siamo: l'allenatore è già in città., stanotte la firma
Immagine news Serie B n.6 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Immagine news Serie C n.2 Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche
Immagine news Serie C n.6 Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?