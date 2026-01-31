Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, l'addio di Lookman può non escludere la cessione di Kamaldeen Sulemana

Andrea Losapio
Oggi alle 11:40Serie A
Andrea Losapio

L'Atalanta può aprire alla cessione di Kamaldeen Sulemana a prescindere dalla situazione di Ademola Lookman. Questo dietro egida di Raffaele Palladino che fra poco recupererà Mitchel Bakker (60 minuti con la Primavera dopo la rottura del crociato) più Raoul Bellanova, chiudendo il conto degli esterni con Bernasconi e Zappacosta. I recuperi permetteranno la possibilità di far scalare Zalewski sulla linea dei trequartisti in caso di necessità, così come incasellare Raspadori nel momento del bisogno.

Può darsi che Sulemana venga poi sostituito da un altro profilo. Gli interessamenti di Napoli e Roma sono concreti ma la sensazione è che l'affare possa sbloccarsi solamente dopo la sfida contro il Como, considerata come vitale per la stagione nerazzurra per non perdere definitivamente contatto con il treno delle prime e con una Champions che ora sembra comunque abbastanza lontano per gli alti e bassi dei bergamaschi.

Il Napoli ha in mano Alisson Santos, ma sta aspettando di capire l'evoluzione della situazione per Sulemana. La Roma invece aspetta senza troppa fretta e può attendere lunedì, sebbene Gasperini voglia velocizzare le operazioni. Palladino è comunque abbastanza convinto di essere coperto sugli esterni e ha dato il suo via libera per un prestito con diritto di riscatto anche senza Lookman in rosa.

