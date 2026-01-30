Con il possibile addio di Lookman, Sulemana resterebbe all'Atalanta. Napoli su Alisson Santos

Per un giocatore che potrebbe salutare ce n'è un altro che invece pare destinato a rimanere. I destini di Ademola Lookman e Kamaldeen Sulemana sono intrecciati perché l'Atalanta non si priverà di entrambi e di conseguenza l'ex Southampton è in attesa di capire che cosa succederà al nigeriano. Il Fenerbahce sta incontrando la Dea e, qualora dovesse veramente offrire 35 milioni di euro più 5 di bonus agli orobici e l'operazione andare in porto, il ghanese dovrà rassegnarsi a rimanere a Bergamo.

Il Napoli di conseguenza, secondo Sky Sport, sta proseguendo i dialoghi con lo Sporting CP per Alisson Santos. Già negli scorsi giorni Manna aveva sondato il terreno e ora potrebbe decidere di accelerare per regalare un rinforzo ad Antonio Conte. Mancano però 3 giorni alla fine del mercato e dunque urge concludere in poco tempo. Presto ci saranno ulteriori sviluppi e si capirà di più sulla vicenda.

Il 23enne, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2030, in carriera vanta 43 presenze e 2 gol con l'EC Vitoria, 30 apparizioni e 3 reti con lo Sporting CP, 23 match e 6 centri con il Figueirense, 18 incontri e 6 gol con il Leiria e 15 partite e una rete con il Nautico.