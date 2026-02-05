Koopmeiners entra tra i fischi, poi Sulemana raddoppia: 2-0 dell'Atalanta sulla Juve

Il terzo gol stagionale di Kamaldeen Sulemana vale il raddoppio dell’Atalanta sulla Juventus. La Dea si porta sul 2-0 nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, mettendo in ghiaccio il passaggio del turno.

La rete del ghanese nasce da una sgroppata sulla destra di Bellanova, che mette in mezzo: male Kalulu, ne approfitta Sulemana.

È una beffa per la Juventus, nel secondo tempo più volte vicina al gol del pari e ora costretta a inseguire una improbabile rimonta. Pochi minuti fa, peraltro, era arrivato il momento di Teun Koopmeiners: il grande ex era stato salutato dal pubblico bergamasco con fischi e insulti.