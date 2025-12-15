Mantova, Modesto già arrivato in città: in serata l'annuncio come erede di Possanzini

Il Mantova pochi minuti fa ha annunciato il divorzio da Davide Possanzini e ora attende solo di comunicare il nome del suo sostituto. Il profilo prescelto è quello di Francesco Modesto che, come riferito da La Gazzetta di Mantova nella sua versione on line, è già arrivato in città e attende solo di firmare il contratto ed essere ufficializzato dal club.

Il tecnico, reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Atalanta Under 23 in Serie C, metterà la firma su un contratto fino a fine anno con rinnovo automatico in caso di salvezza e domani dirigerà il primo allenamento con la squadra.

Si chiude così un'esperienza lunga due anni e mezzo che ha portato ottimi risultati come il ritorno in Serie B dopo 14 anni e la salvezza nella passata stagione.