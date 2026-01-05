La lite tra Osimhen e Lookman rovina la serata alla Nigeria: ecco cos'è successo

La Nigeria ha battuto 4-0 il Mozambico e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa d'Africa. Ademola Lookman e Victor Osimhen sono stati gli indiscussi protagonisti della serata, visto che il primo ha segnato un gol e fornito un assist, mentre il secondo ha realizzato una doppietta. A rovinare un po' la serata delle Super Eagles è però stata la lite tra i due, che in effetti rischia di complicare i piani per il futuro.

L'ex attaccante del Napoli è andato a tu per tu con il fantasista della Dea, che è stato ritenuto colpevole dal compagno di reparto di aver difeso un altro calciatore, che in quell'azione non aveva passato la palla al centravanti del Galatasaray. Una situazione abbastanza particolare, che non si vede tutti i giorni in un campo da calcio. Questo però testimonia pure quanto entrambi tengano alla causa. Soltanto il tempo ci dirà se è stato solo un episodio o se influirà sull'umore dello spogliatoio.