Osimhen lascia il ritiro della Nigeria? Dalla Federazione smentiscono ma il caso resta

Nelle ultime ore il ritiro della Nigeria è stato disturbato dalle voci secondo cui Victor Osimhen avrebbe lasciato il ritiro della nazionale impegnata nella Coppa d’Africa 2025 in Marocco. Le indiscrezioni erano circolate con insistenza dopo il vivace confronto in campo tra l’attaccante del Galatasaray e Ademola Lookman durante gli ottavi di finale vinti nettamente contro il Mozambico (4-0).

A fare chiarezza è stato un alto dirigente della Federazione, che ha smentito la notizia: secondo quanto riportato, la situazione è rientrata già nella serata di ieri e non ci sarebbe mai stata l'ipotesi di addio anticipato al torneo. "È tutto sistemato, siamo una famiglia", il messaggio filtrato dall’interno dello spogliatoio. L’episodio che ha acceso il dibattito risale al 63’, quando Osimhen è stato ripreso dalle telecamere mentre rimproverava duramente Lookman per un’occasione mancata, nonostante quest’ultimo avesse già creato due opportunità per il centravanti, una delle quali trasformata in assist. Le immagini hanno mostrato Osimhen divincolarsi dal capitano Wilfred Ndidi, indicare il compagno e urlargli contro, con parole che hanno fatto il giro dei social.

Poco dopo, Osimhen ha chiesto il cambio ed è uscito tra i fischi di una parte del pubblico, sostituito da Moses Simon. Sui social, in particolare su X, non sono mancate critiche sull’atteggiamento dell’attaccante, giudicato eccessivo nonostante la larga vittoria. A spegnere definitivamente le polemiche ci ha pensato lo stesso Lookman, che oggi ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Osimhen e Bruno Onyemaechi con la scritta "Together always". Anche il CT Eric Chelle e il capitano Ndidi hanno ridimensionato l’accaduto, invitando i tifosi a restare uniti in vista dei quarti di finale contro Algeria o Repubblica Democratica del Congo.