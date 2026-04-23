Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

NAPOLI, INCONTRO A LONDRA CON ENZO MARESCA. HA DATO DISPONIBILITÀ, MA IL CITY È AVANTI. IL MILAN SPINGE PER GORETZKA A PARAMETRO ZERO: SEGNALI INCORAGGIANTI PER IL TEDESCO. JUVENTUS, PRESTO IL RINNOVO DI KALULU: FIRMERÀ FINO AL 2030 E VEDRÀ IL SUO INGAGGIO CRESCERE. FIORENTINA, CRESCONO LE QUOTAZIONI DI SARRI PER IL POST VANOLI: CONTATTI PER UN FUTURO IN VIOLA. SOHM VUOLE CONVINCERE IL BOLOGNA: IL CLUB POTREBBE RIDISCUTERE LA CIFRA DEL RISCATTO CON LA FIORENTINA

Qualche giorno fa c'è stato un incontro a Londra fra Enzo Maresca, allenatore libero dopo l'esonero dal Chelsea, e gli emissari del Napoli. L'ordine del giorno era discutere di un possibile futuro del tecnico in Campania, ammesso e non concesso che la panchina sia libera e che non ci sia l'intervento del Manchester City, ampiamente interessato al profilo dell'ex Parma. La disponibilità di massima c'è, ma molto dipenderà dagli scenari che si concretizzeranno da qui a giugno. Molto quanto dipende da chi è già sotto contratto con il Napoli, cioè un Antonio Conte che non ha offerte e non è convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio e ha un altro di contratto con il Napoli. È evidente che ci sarà un incontro con De Laurentiis alla fine della stagione in cui verranno chieste determinate garanzie e una certa continuità rispetto a quanto già fatto un anno fa. Tradotto: diversi investimenti per provare a ritornare a vincere lo Scudetto che in questa stagione non arriverà. Non è dato sapere se il presidente abbia voglia di spendere determinate cifre, perché la sensazione è quella di un ritorno al passato con un allenatore capace di sfondare con i giovani e non solo con i grandi campioni.

Il Milan continua a spingere per arrivare a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Bayern Monaco e, salvo sorprese, non rinnoverà il contratto, preparandosi così a lasciare la Baviera dopo oltre otto anni. In casa rossonera il classe 1995 è considerato il profilo ideale per alzare il livello del centrocampo. L’opportunità di ingaggiare Goretzka a parametro zero ha attirato l’attenzione di diversi club, ma al momento il Milan appare in vantaggio sulla concorrenza. La trattativa richiederà comunque cautela, anche se i segnali che filtrano sono positivi. Un eventuale arrivo del tedesco rappresenterebbe inoltre un indizio incoraggiante in chiave futura per Massimiliano Allegri, che ha chiesto rinforzi mirati anche in vista della prossima stagione. L’allenatore toscano, tra l’altro, aveva già sondato il giocatore ai tempi della Juventus, con i bianconeri che negli anni hanno più volte effettuato dei sondaggi sul centrocampista.

La Juventus continua a pensare ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo nell'agenda bianconera che prolungherà il suo accordo è Pierre Kalulu, difensore ex Milan che ha attualmente un'intesa fino al 2029. La nuova scadenza può essere fissata per il 2030, con un sensibile ritocco verso l'altro dell'ingaggio. Comolli e Chiellini avevano già in mente di farlo da gennaio e ora è arrivato il momento giusto. Nel corso della sua carriera Kalulu vanta 112 presenze e 3 gol con il Milan, 87 gettoni e 3 reti con la Juventus, 16 apparizioni con il Lione e 36 partite con la seconda squadra dell'OL. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Francia, 3 con l'Olimpica, una con l'Under 23, 19 con l'Under 21, con 2 centri all'attivo, 3 con l'Under 20, 12 con l'Under 19 e 5 con l'Under 18. Nel suo palmares annovera uno scudetto, vinto con il Milan nel 2021-2022.

Il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina è in bilico. Non per i risultati ottenuti in questa stagione dall'allenatore, visto e considerato che dopo aver preso la squadra ultima in classifica è riuscito a portarla alla quasi matematica salvezza con una media punti totalmente cambiata, ma per le idee di nuovo progetto della società gigliata, che dovrebbe affidare la panchina a un nuovo allenatore con caratteristiche diverse. Non è certo un mistero che il nome di Fabio Grosso sia uno dei primi della lista del direttore sportivo della Fiorentina, visto il grande lavoro fatto dal campione del mondo del 2006 alla guida del Sassuolo, ma negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sono da registrare anche alcuni contatti con Maurizio Sarri, che da tempo ciclicamente, finisce nel mirino della società viola.

Le parole del tecnico della Lazio nel post gara della sfida del Franchi di meno di due settimane fa ("forse non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina" ndr) e l'accoglienza del Franchi per l'allenatore al momento dell'entrata in campo delle squadre, non sono passate inosservate e lo stesso Paratici, che ha già lavorato con Sarri alla Juventus, sta pensando anche a questa opportunità. Nelle ultime ore sono dunque aumentate le quotazioni di Sarri per i viola, e al momento la sensazione è che il prossimo tecnico gigliato sarà uno tra lui e Grosso, adesso al Sassuolo, che domenica arriverà a Firenze da avversario con i neroverdi.

Il futuro di Simon Sohm al Bologna è in bilico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Casteldebole sostengono che i 12 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina per il riscatto siano troppi, ma l'ex Parma vuole convincere il club a tentare quantomeno di ottenere uno sconto oppure a rinnovare il prestito come successo con Pobega, inserendo una cifra più bassa per un eventuale acquisto futuro.

CHELSEA, ROSENIOR ESONERATO. SOLUZIONE AD INTERIM PER IL FINE STAGIONE. REAL MADRID, DALLA TURCHIA IPOTIZZANO UN ASSALTO A OSIMHEN: MA SERVONO 100 MILIONI

Il Chelsea ha ufficializzato l’esonero di Liam Rosenior, ponendo fine alla sua esperienza sulla panchina dei Blues con effetto immediato. Il club londinese ha diffuso un comunicato in cui, pur sancendo la separazione, ha voluto sottolineare il lavoro svolto dal tecnico: “A nome di tutti noi del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione”. Una decisione definita non semplice, ma inevitabile alla luce del rendimento recente: “Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e c’è ancora molto in palio in questa stagione”. Per il finale di campionato e di coppa, la squadra sarà affidata a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alle competizioni europee e provare ad avanzare in FA Cup. Parallelamente, la società ha annunciato l’avvio di una riflessione interna per individuare il profilo giusto a lungo termine: “Il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per scegliere la persona più adatta a ricoprire il ruolo di allenatore capo”.

Secondo quanto riportato da Fotomac, il Real Madrid starebbe preparando un assalto estivo per l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen. I Blancos hanno infatti in programma una profonda ristrutturazione della rosa dopo un'altra stagione deludente, che con ogni probabilità si concluderà senza la conquista di trofei. L'impressionante stato di forma del nazionale nigeriano ha catturato l'attenzione della dirigenza madrilena, che lo ha identificato come il prossimo potenziale "Galactico" per rilanciare le ambizioni del club. Reduce da una stagione ottima in termini numerici ma con diversi problemi fisici, Osimhen ha collezionato 19 gol e 7 assist in questa stagione, numeri che giustificano la valutazione di 100 milioni di euro fissata dal club turco. Il giocatore si è detto aperto all'idea di lasciare la Turchia per approdare in una big europea in estate. Sebbene la cifra richiesta sia enorme, il Real Madrid sta valutando diverse cessioni eccellenti per finanziare l'operazione e regalare a un reparto offensivo già stellare un vero ariete d'area di rigore. Resta da capire come l'eventuale arrivo di Osimhen possa integrarsi negli equilibri tattici della squadra, specialmente considerando che Kylian Mbappé è stato una vera macchina da gol in questa stagione. Sarà interessante osservare come l'inserimento del nigeriano potrebbe impattare sul ruolo del fuoriclasse francese e di Vinícius Júnior, in un tridente che sulla carta promette di essere tra i più devastanti della storia del calcio, ma che richiederà una gestione tecnica magistrale.