TMW Atalanta a rischio beffa: ora Palladino tifa Inter. Non è l’unico: anche Roma e Como, ecco perché

L’eliminazione dell’Atalanta dalla Coppa Italia, nella semifinale di ieri con la Lazio, impedirà ovviamente alla Dea di correre per la vittoria del titolo, ma non solo. Il ko ha infatti delle ripercussioni anche sulla prossima stagione: oltre a vedere sfumare l’ipotesi Supercoppa (si terrà a due nella prossima stagione, la giocheranno Lazio e Inter), la squadra bergamasca è un po’ più lontana dalla possibilità di giocare nelle competizioni europee.

Al momento, la squadra di Raffaele Palladino è infatti settima nella classifica della Serie A. Un piazzamento che garantisce l’accesso alla Conference League soltanto a una condizione: che la squadra vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata a Champions o Europa League. In base alle regole UEFA, infatti, chi porta a casa la finale della competizione - non basta essere finalista, come è successo in passato - stacca il pass per l’Europa League. Il discorso riguarderebbe ovviamente la Lazio, perché l’Inter è già sicura di giocare la Champions.

Se i nerazzurri vinceranno la Coppa - finale il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma -, il quinto e il sesto posto in classifica garantiranno l’Europa League, mentre la settima classificata andrà in Conference (a oggi, appunto l’Atalanta). Con una vittoria della Lazio, invece, solo la quinta andrebbe in EL: la sesta giocherebbe la Conference e la settima rimarrebbe a bocca asciutta. Ecco perché anche Como e Roma, al momento appaiate a 58 punti al quinto posto (con Fabregas avanti per la differenza reti), tiferanno Inter in finale. Proprio come farà l’Atalanta, che insegue a 54 punti.