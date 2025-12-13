Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Palladino esalta Scamacca: "Stasera aveva la febbre a 38, ma ha stretto i denti"

ieri alle 23:25Serie A
Paolo Lora Lamia

Il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo casalingo per 2-1 contro il Cagliari nel match valido per la 15^ giornata di Serie A.

Quanta fatica vi aspettavate dopo il gol in apertura?
"E' stata una partita difficile, contro una squadra buona. Il Cagliari ha giocatori di gamba e ripartenza. Abbiamo fatto un grande primo tempo, senza rischiare niente ma il rammarico è non aver fatto il raddoppio. Poi se lasci queste partite aperte, può succedere come nel secondo tempo. Siamo un po' calati a livello fisico, ma credo sia dovuto anche alle tante partite negli ultimi giorni. La cosa che mi è piaciuta di più è che sull'1-1 all'82' questa squadra poteva crollare e invece ha voluto fortemente la vittoria. Vuol dire che ci sono grandi valori nel gruppo: siamo soddisfatti".

Hai già in mente come sostituire Lookman e Kossounou?
"Sicuramente vincere aiuta a vincere, abbiamo fatto 4 vittorie in casa e creare l'entusiasmo a Bergamo è fondamentale. Perdiamo 2 giocatori molto importanti, dispiace aver perso Djimsiti e dovrò essere bravo in questa settimana a capire soluzioni diverse. Sicuramente avere a disposizione una settimana per preparare la partita col Genoa è importante, fino ad ora ho potuto lavorare poco e ogni 2/3 giorni si giocava. Adesso ci dobbiamo concentrare sulle partite, sul recupero, sul lavoro e mettere dentro cose nuove".

La sua squadra va ancora in difficoltà: più per un fatto fisico o mentale?
"Nei momenti di difficoltà bisogna andare ancora più forte e crede ancora di più nei mezzi che hanno. Stasera in parte me l'hanno dimostrato, avere una reazione e ribaltare la partita non è da tutti. Stasera sull'1-1 avevamo poche energie, ma siamo stati bravi a vincere questa partita".

Il gol di Scamacca era voluto o no?
"Gianluca aveva 38 di febbre fino a 2 ore dalla partita, ha stretto i denti e ci ha voluto dare una mano. Io gli ho detto che le migliori partite le ho fatto con la febbre, lui ha sorriso e poi ha fatto tutto lui. E' stato davvero molto bravo".

