Atalanta, Palladino: "Questa squadra aveva solo bisogno di entusiasmo"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto dalla sua squadra contro l'Eintracht Francoforte.

Il commento sul match.

"Una notte magica, voglio ringraziare la società per la fiducia e questa è la vittoria di un grande gruppo, che meritava una soddisfazione del genere. Mi hanno regalato una serata indimenticabile. Ora dobbiamo essere bravi a restare umili, serviva una scintilla che sbloccasse questa squadra mentalmente. Ci sono delle cose da migliorare, ma i ragazzi ascoltano me e il mio staff, ci seguono e in una settimana ho visto dei grandi progressi.

L'Eintracht aveva dei valori, noi con personalità e qualche difficoltà nel primo tempo abbiamo creato tanto. A me è piaciuto che abbiamo creato tanto, abbiamo giocato di reparto, sono contento. Questa vittoria serviva per il morale dei ragazzi".

Il retroscena dagli spogliatoi.

"Ho chiesto alla squadra di scrivere su un foglio tutte le caratteristiche e il Dna che dovevamo riconquistare. Sono uscite cose davvero belle e stasera ho visto tutto quello che abbiamo scritto su quel foglio, ho cercato di responsabilizzarli. Questi ragazzi hanno dei valori, io non sono un mago che si è inventato chissà cosa, avevano solo bisogno di un po' di entusiasmo".