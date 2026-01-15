Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:23Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato da Zingonia)

12:40 Raffaele Palladino presenta così la gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A in programma domani contro il Pisa. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:00.

13:01 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Che impatto ha avuto Raspadori?
"Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo: ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti".

Un mese e mezzo fa c'è stata la sconfitta a Verona: come vede la squadra?
"Il passato è passato. Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché le cosiddette "piccole" ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile dove servirà la mentalità giusta".

Il Pisa ha vinto più duelli aerei: nella preparazione può essere un vantaggio o svantaggio?
"Bisogna sempre lavorare sui dettagli. Il Pisa è una squadra molto verticale, giocano su qualsiasi contropiede riadattandosi a qualsiasi ruolo. Ha messo in difficoltà molte squadre. All'Atalanta chiedo di fare la partita giusta: noi se entriamo in campo con la giusta attenzione possiamo fare la differenza".

TMW - Bernasconi su cosa deve migliorare oggi per consacrarsi domani?
"E' un giovane con molta personalità dove ha retto l'urto anche della Champions League. Sta facendo molto bene ed è un grande professionista. Mi piace molto come s'impone questo ragazzo. Sicuramente deve continuare così e migliorare in tutto: diamogli tempo e Bernasconi crescerà bene".

Quanto è fondamentale avere un reparto offensivo così largo e competitivo?
"Molto. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".

Kossounou e Kolasinac come stanno?
"Stanno bene. Odilon ha fatto ieri allenamento differenziato e ci sarà così come Sead che ha recuperato dall'infortunio. Non ci saranno Bellanova, Djimsiti e Lookman".

Quanto è importante avere tanti giocatori italiani in rosa?
"Importantissimo, ma noi non facciamo distinzioni. Abbiamo giocatori pronti, poi è chiaro che Raspadori è un giocatore che ha tutto e può fare tanto sia all'Atalanta che in Nazionale".

Cosa ne pensa del Pisa?
"Loro hanno il campo più stretto, ma ciò non cambia niente: l'Atalanta deve essere pronta a tutto e riadattarsi sempre con la priorità di voler vincere".

Zalewski in pianta stabile davanti?
"Lui è un giocatore molto forte: capace di riadattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, poi è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo. Zalewski può giocare anche in ruoli diversi e lo ha dimostrato".

Dove può arrivare questa Atalanta?
Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l'ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all'andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo".

13:23 - Termina la conferenza stampa di Palladino

